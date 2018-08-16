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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tatilde

Ünlü çift, moral depolamak için Yunanistan'a gitti.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 08:56..
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, tatil sezonunu sonunda açtı.

MORAL TATİLİ

İkili, Evcen’in babası Ramazan Evcen’e mide kanseri teşhisi konması ve hemen ardından geçirdiği ameliyat nedeniyle, bir süredir moralsizdi. Tükenmişlik Sendromuna yakalandığı iddia edilen Burak Özçivit'in de havası değişssin diye çift, Türkiye'den biraz uzaklaşmak istedi ve soluğu Yunanistan'da aldı. Ünlü çift, 15 gün boyunca hem stres atacak hem de dinlenecek.

BURAK ÖZÇİVİT'İN MORALİ SIFIR

Ne kadar tükenmediğini söylese de tatilden fotoğraf paylaşan Burak Özçivit'in yüzünün gülmediği de dikkatlerden kaçmadı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tatilde

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