Fahriye Evcen ve Neslihan Atagül'ün gelinlik benzerliği

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan aşk nikah masasına taşındı. Dizinin başrol oyuncuları Fahriye Evcen ve Burak Özçivit bugün Sait Halim Paşa Yalısı'nda dün gece yapılan törenle dünya evine girdi. Birçok ünlü ismin yer aldığı düğünden renkli kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

GELİNLİK TARTIŞMA KONUSU OLDU

Öte yandan, Fahriye Evcen'in giydiği gelinlik ise tartışma konusu oldu. Sosyal medyada çok sayıda kişi Evcen'in gelinliğini oyuncu Neslihan Atagül'ün düğününde giydiği gelinliğe benzetti.

DOĞULU VE ATAGÜL DÜĞÜNE GELMEDİ

Ancak Kadir Doğulu Doğulu ve Neslihan Atagül çifti düğüne gelmedi. İkilinin düğüne katılmayacağı, daha önce yaptıkları açıklamalardan da anlaşılmıştı. O açıklamalardan sonra davet edilip edilmedikleri ise bilinmiyor.