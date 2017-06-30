Fahriye ve Burak düğünün ardından Maldivler'e uçtu

Uzun süredir birlikte olan oyuncu Burak Özçivit ve sevgilisi Fahriye Evcen, Sait Halim Paşa yalısında düzenlenen sade bir törenle evlendi.

ÇİFTİN ŞAHİTLİĞİNİ TİMUR VE BANU SAVCI YAPTI

Çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar kıyarken, damadın şahitliğini yapımcı Timur Savcı, gelinin şahitliğini ise Banu Savcı yaptı.

BALAYI İÇİN MALDİVLER'E UÇTULAR

Sait Halim Paşa Yalısındaki düğüne sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Gece geç saatlere kadar devam eden düğünün ardından Özçivit ve Evcen çifti balayı için Maldivler'e uçtu.