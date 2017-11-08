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Faruk Salman Deniz Seki'yi aldattı

Faruk Salman'ın ayrılık nedeni olarak öne sürdüğü, ama bir türlü söyleyemediği şeyin ihanet olduğunu iddia edildi.

08.11.2017 - 12:51
  1. Haberler
  2. Magazin

DD

İddiaya göre, Deniz Seki cezaevinden çıktıktan hemen sonra Faruk Salman, Seki'ye onu cezaevindeyken başka bir kadınla aldattığını itiraf etti.

DENİZ SEKİ TOKAT ATTI

İhanete uğradığını öğrenen Deniz Seki sinir krizi geçirip Faruk Salman’a tokat attı ve ilişkilerini bitirme kararı aldı. Bir süre sonra yeniden barışan çift aralarındaki sorunları aşamadı ve ilişkilerini bir kez daha bitirme kararı aldı. Ayrılığın ardından ilk kez konuşan Deniz Seki; "Olmadı, o benim ilk aşkımdı çok kıymetlimdir. Ben de onun için çok kıymetliyimdir biliyorum. Ama hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir arkadaşlar." açıklamasını yaptı.

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