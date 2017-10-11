Fas'ta açlık gervindekilere destek gösterisi

Rif Hareketi tutuklulularının kaldığı, Kazablanka kentindeki Ukkaşe Kapalı Cezaevi önünde toplanan göstericiler, bir süre önce açlık grevi başlatan tutuklulara destek sloganları attı.

ŞEFFAF YARGILAMA TALEBİ

Cezaevi yönetiminin açlık grevine katılan iki tutuklunun hastaneye sevk edildiğini açıklamasının ardından, sosyal medya üzerinden organize olan göstericiler, tutukluların "şeffaf yargılanma ve serbest bırakılma" taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

Tutukluların posterleri ile "Rif Hareketine özgürlük" ve "Açlık grevine son" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, taleplerini dile getirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Fotoğraf: Temsili

ÇÖP EYLEMİ İLE GELEN PROTESTOLAR

Fas'ın kuzeyindeki El-Huseyma kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle gösteriler mayısta yeniden başlamıştı.

Resmi açıklamalara göre, mayıs ayından bu yana devam eden gösterilerde yüzlerce eylemci gözaltına alınarak haklarında hukuki işlem yapıldı.

Aralarında gazetecilerin de olduğu bazı tutukluların, şeffaf yargılanma ve serbest bırakılma talebiyle ekim ayı başında açlık grevine başladığı duyurulmuştu.