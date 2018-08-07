Fatih Aksoy: Talat Bulut ile devam ediyoruz.

Oyuncu Talat Bulut hakkında, dizi setinde kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada yeterince delil bulunamadığı için 'takipsizlik' kararı verildi.

YAPIMCI GERİ ÇAĞIRDI

Talat Bulut hakkında takipsizlik kararı verilince Yasak Elma dizisinin yapımcısı Fatih Aksoy da bir toplantı düzenledi ve konuyla ilgili kararını verdi. Fatih Aksoy Talat Bulut ile devam kararı aldı. Talat Bulut yeni sezonda Yasak Elma dizisinde devam edecek. Bu kararın ardından Yasak Elma dizisinin yapımcısı Fatih Aksoy da 'Talat Bulut ile devam ediyoruz.' dedi.