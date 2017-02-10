Fatih Erbakan başkanlık sistemini yorumladı

Habertürk'te Didem Yılmaz'ın konuğu olan Erbakan, Anayasa değişikliği hakkında 'Biz başkanlığa karşı değiliz.' dedi ancak sistemin kimin tarafından nasıl yönetileceğinin çok daha önemli olduğunu vurguladı.

"ERBAKAN HOCA SİSTEMİN FAYDALI OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ"

Merhum Necmettin Erbakan'ın da başkanlık sistemine karşı olmadığını söyleyen Erbakan şunları söyledi:

"1970'lerde Milli Selamet Partisi Genel Başkanı olarak yaptığı açıklamalarda fikirlerini ifade ettiğinde Başkanlık sisteminin Türkiye için faydalı olduğunu beyan etmiş. Ve nasıl bir başkanlık sistemi olması gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulunmuş. ama bu başkanlık sistemi olmadan hiç bir iş yapılamaz bir ölüm kalım meselesidir şeklinde bir yaklaşımdan ziyade teknik bir olay olarak konuya bakmış"

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BAŞKANLIĞA KARŞI DEĞİLİZ AMA KİMİN KULLANDIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Erbakan, "Biz başkanlığa karşı değiliz. Halkın seçtiği bir başkan olması lazım. Burada başkanı halkın seçmesi son derece faydalı. Burada iki başlılığın ortadan kalkması son derece faydalı. Koalisyonların ortadan kalkması, etkili hızlı yönetimin olması faydalı. Ancak bu sistemi kimin kullandığı da oldukça önemlidir." İfadelerini kullandı.

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