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Fatih Portakal, CHP'lilere isyan etti

FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, dün akşam yayını erken bitirdikleri için isyan eden CHP'lilere "Kendi mağlubiyetinizi bize bağlamayın." sözleriyle karşılık verdi.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 19:59..
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Dün akşam sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti zaferle çıkarken, Muharrem İnce ise yüzde 30'da kaldı.

FOX'UN YAYINI KESİLDİ YALANI

Seçimden önce "sandıklardan ayrılmayın" diye seçmenine seslenen İnce, sandıklar açıklamaya başladıktan sonra sessiz kalınca CHP seçmenine de "İnce kaçırıldı, tehdit edildi" iddialarına sarıldı.

Bununla birlikte FOX TV'de yayını erken bitirince sosyal medyada "FOX'a adam gönderildi, yayın kesildi" yalanları dolanmaya başladı.

Fatih Portakal, CHP'lilere isyan etti VİDEO

FATİH PORTAKAL'IN SİTEMİ

Tüm bu yaşananların ardından ise bu akşam Fatih Portakal FOX Ana Haber Bülteni'nde şunları söyledi: "Sabah bir kalktım 'FOX'a dayattılar, şöyle oldu, böyle oldu' lütfen kendi mağlubiyetinizi, kendi ruhsal çöküntünüzü bize bağlamayınız. Biz burada habercilik yapıyoruz. Sizler bizi boş yere eleştiriyorsunuz. Biz 18.45'te yayına başladık ve saat 1'e kadar da 7,5 saat aralıksız yayın yaptık. Bize haksızlık etmeyiniz. Biz işini layıkıyla yapmaya çalışan, işini iyi yapmaya çalışan insanlarız. Böyle asılsız iddiaları da insanlara pompalamayınız. Biz kendi isteğimizle bitirdik yayını, çünkü konuşacak bir şey kalmamıştı."

Muharrem İnce Erdoğan'ın zaferini kabul etti VİDEO

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