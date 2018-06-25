Fatih Portakal, CHP'lilere isyan etti

Dün akşam sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti zaferle çıkarken, Muharrem İnce ise yüzde 30'da kaldı.

FOX'UN YAYINI KESİLDİ YALANI

Seçimden önce "sandıklardan ayrılmayın" diye seçmenine seslenen İnce, sandıklar açıklamaya başladıktan sonra sessiz kalınca CHP seçmenine de "İnce kaçırıldı, tehdit edildi" iddialarına sarıldı.

Bununla birlikte FOX TV'de yayını erken bitirince sosyal medyada "FOX'a adam gönderildi, yayın kesildi" yalanları dolanmaya başladı.

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FATİH PORTAKAL'IN SİTEMİ

Tüm bu yaşananların ardından ise bu akşam Fatih Portakal FOX Ana Haber Bülteni'nde şunları söyledi: "Sabah bir kalktım 'FOX'a dayattılar, şöyle oldu, böyle oldu' lütfen kendi mağlubiyetinizi, kendi ruhsal çöküntünüzü bize bağlamayınız. Biz burada habercilik yapıyoruz. Sizler bizi boş yere eleştiriyorsunuz. Biz 18.45'te yayına başladık ve saat 1'e kadar da 7,5 saat aralıksız yayın yaptık. Bize haksızlık etmeyiniz. Biz işini layıkıyla yapmaya çalışan, işini iyi yapmaya çalışan insanlarız. Böyle asılsız iddiaları da insanlara pompalamayınız. Biz kendi isteğimizle bitirdik yayını, çünkü konuşacak bir şey kalmamıştı."

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