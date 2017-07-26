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FED faiz kararını açıkladı

Amerikan Merkez Bankası FED, beklendiği gibi faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 1,25'te bıraktı.

26.07.2017 - 21:02
  1. Haberler
  2. Ekonomi

FED, geçtiğimiz ay son 11 yılın dördüncü ve bu yılın ikinci faiz artırımını gerçekleştirerek fonlama faizini 1,00-1,25 bandına taşımıştı.

FAİZDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ

Temmuz toplantısında ise faizler değiştirilmedi. FED'in politika faizini eylül ve kasım aylarında 25 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 10 seviyelerindeyken, aralıkta 25 baz puan artış bekleyenlerin oranı yüzde 41 seviyesinde bulunuyor

FED KARARI SONRASI DOLAR

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in büyüme, enflasyon ve faiz politikasına ilişkin açıklamalarının olumlu algılanması TL'ye olumlu olarak yansırken, bu sabah güne 3.57 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL açıklamalar sonrasında 3.55 seviyelerine kadar geriledi.

Dolar/TL gün içinden en yüksek 3.5762 seviyesini, en düşük 3.5468 seviyesini gördü. Akşam saatlerinde 3.5530 seviyeleriyle günü bitiren dolar/TL kuru Fed öncesi de aynı seviyede seyrini sürdürmeye devam etti. Doların Fed açıklaması sonrasında da çok ciddi tepki vermeyeceği görüşü söz konusuydu. Dolar/TL kuru Fed açıklaması sonrasında hafif bir gerilemeyle 3.5465 seviyesine gerilerken ilerleyen dakikalarda 3.5397'ye kadar düşüşü gözlendi. Dolar/TL kuru ardından tekrar 3.54 seviyelerinde dengeledi.

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