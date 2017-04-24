Federica Mogherini'den Macron yorumu

Fransa'da 23 Nisan'da gerçekleşen ilk tur cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, Macron'u tebrik etti.

KENDİ SAYFASINDAN PAYLAŞTI

Kendi Twitter sayfasından bir açıklama yapan Mogherini Macron'un seçilmesini 'gelecek nesiller için umut' olarak nitelendirerek, "(Emmanuel Macron'un) seçim sonucunun açıklanmasının ardından Fransa ve AB bayraklarının yan yana dalgalandığını gördüm, bu önümüzdeki nesillerin geleceği için umut vadediyor." ifadelerini kullandı.