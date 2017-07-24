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Felçli köpeği hayatta tutan 'anne' sevgisi

Zonguldak'ta bir kadın, yavruyken felç geçiren ve veterinerin "yaşamaz" dediği köpeği 1 yıldır elleriyle besleyerek hayata tutundurdu.

24.07.2017 - 12:26
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Musabeyli köyünde yaşayan 50 yaşındaki Ayten Oktay, sokak köpeğinin bir yıl önce dünyaya getirdiği 9 yavrudan birini sahiplendi. "Pamuk" ismi verilen köpek 3 aylıkken geçirdiği felç nedeniyle ön ayaklarını kullanamaz hale geldi.

Felçli köpeği hayatta tutan 'anne' sevgisi

VETERİNER "FAZLA YAŞAMAZ" DEMİŞTİ

Veterinere götürdüğü köpeği ile "fazla yaşamaz" denilmesine aldırmadan ilgilenmeye devam eden Oktay, kaşıkla beslediği "Pamuk"un bir an olsun yanından ayrılmıyor.

Felçli köpeği hayatta tutan 'anne' sevgisi

"9 YAVRUYA BAKIYORDUK"

Elinden geldikçe sokak hayvanlarını beslediğini belirten Oktay, "Evimizin arka tarafında sokak köpeği doğum yapmıştı. 9 yavrusu oldu. 3 ay boyunca anneleriyle birlikte 9 yavru köpeğe baktım. Sonra bakmakta zorlanınca 8 tanesini Alaplı Belediyesi hayvan barınma evine gönderdik. Bir tanesini çocuklarım çok sevmişti. Onu sahiplendik ancak bir süre sonra felç geçirdi." diye konuştu.

Felçli köpeği hayatta tutan 'anne' sevgisi

"KAŞIKLA SÜT İÇİRİYORUM"

Oktay, köpeğini çok sevdiğini ve onun ölmesini istemediğini dile getirerek, "Her gün kaşıkla ona süt içiriyorum. Yaz ayında vücudunda yaralar oluyor, onları temizliyorum. Onun ölmesini istemiyorum. Onun için ona gözüm gibi bakıyorum. Günde 3 kez yürütmeye çalışıyorum. Benim tek isteğimi köpeğimin tekrar ayağa kalkması." ifadelerini kullandı.

Felçli köpeği hayatta tutan 'anne' sevgisi

Musabeyli köyü muhtarı Cengiz Duman da Oktay'ın felçli köpeğine annelik yaptığını belirterek, "1 yıldır köpeğin her türlü ihtiyacını görüyor. Ona bir nevi annelik yapıyor. Felçli köpeğin bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz." dedi.

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