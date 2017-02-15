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Ferhat Encü tahliye edildi

HDP Milletvekili Ferhat Encü için tahliye kararı çıktı.

15.02.2017 - 17:13
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ferhat encü

Tutuklu bulunan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü için tahliye kararı verildi.

Detaylar gelecek...

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