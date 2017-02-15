Ferhat Encü tahliye edildi

CHP'li vekil, Mersin'e yapılan şehir hastanesinin vatandaşın sırtına yük olduğunu söyledi.

HDP Milletvekili Ferhat Encü için tahliye kararı çıktı.

Ferhat Encü için tahliye kararı

Denizli Merkezefendi'de 1992 yılında öldürülen PKK itirafçısı Murat A'nın katillerinin örgüt içinden olduğu 25 yıl sonra tespit edildi.

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Minibüsten Çanakkale Savaşı cephaneliği çıktı

Yalova'da şüphe üzerine durdurulan bir minibüsten Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tabanca, tüfek gibi çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.