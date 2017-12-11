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Ferhat Göçer: Müzik ibadettir

Ünlü şarkıcı, İTÜ’de “Müzik haramdır günahtır” diye bildiri dağıtanlara sert sözlerle karşı çıktı.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 08:12..
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Ferhat Göçer, Girne'deki bir otelde sahneye çıktı. Sanatçı “Müzik haramdır günahtır” diye bildiri dağıtanlara da açtı ağzını yumdu gözünü.

Aralarında kendisinin de bulunduğu birkaç sanatçının şarkı sözleri üzerinden örneklemeler yapılarak müziğin günah olduğu yolundaki bildiriye oldukça öfkelenen ve üzülen sanatçı konu ile ilgili konuştu. Şarkısı “Günah” ın sözleri ile söze başlayan sanatçı “Günahı neyse bana yazılsın, kırdığınız kalpler cehenneminiz olsun” dedi.

"İNSANLIĞA SIĞMAZ"

Göçer daha sonra “Müzik kutsaldır, müzik inançtır, müzik ibadettir. Her kim ki müziğe günah diyorsa vicdansızdır. Dinimizdeki hiçbir kutsal değer kıyas kabul etmez ve ülkemizdeki tüm sanatçılarımızın bu hususta kalben ve inanarak saygıda kusur etmeyeceğinden eminim... Ancak aşkın sevginin, acının, hasretin büyüklüğünü anlatmak için naifçe kullanılan bu metaforları alıp başka yere çekmeye çalışarak kötü niyetle bildiri dağıtmak insanlığa sığmaz” dedi.

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