Fethiye'de kasım ayında deniz keyfi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıcaklık 24 dereceye kadar yükseldi. Kimileri denize girip, yüzerken, kimileri de güneşlendi.

RUSLAR DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Sahilde yoga yapan ve kitap okuyanlar da oldu. Rus bir grubun da tercihi, Fethiye'nin Göcek Mahallesi oldu. Arkadaşlarıyla harika bir tatil geçirdiklerini söyleyen Rus tatilci, "Güneş, hava, deniz, doğa, hepsi ayrı ayrı güzel. Burada yaşayan yerli halk, çok şanslı. Bu sıcak ortamı bırakıp, gitmek istemiyoruz; ama 4 gün sonra tatilimiz bitiyor." dedi.

"AVRUPA'DA BU HAVAYI BULMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Hollanda'da yaşayan ​Perihan Hanım ise "Buraya geldiğimde de her gün denizdeyim ve yüzüyorum. Avrupa'nın birçok yerinde, bu güneşi ve bu havayı bulmak mümkün değil." diye konuştu.





















