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Fetih toplarının dökümhanesi turizme açılacak

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Osmanlı'nın çağ kapatıp, çağ açtığı toplarının döküldüğü Fatih Dökümhanesi'nde kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılacak" dedi.

AA | 13.09.2018 - 12:27..
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi turizme kazandırılacak.

RESTORE EDİLECEK

Çizimlerini Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı ve İstanbul'un fethinde Bizans surlarına gedik açmada kullanılan şahi toplarının döküldüğü Demirköy Fatih Dökümhanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilecek.

Fetih toplarının dökümhanesi turizme açılacak

GÖRÜLMEYE DEĞER YERLER ARASINDA

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Fatih Dökümhanesi'nin tarihi önemi olan, görülmeye değer yerler arasında olduğunu söyledi.

Dökümhanenin İstanbul'un fethinde de önemli rol oynadığını dile getiren Bilgin, dökümhanenin turizme kazandırılacağını belirtti.

Fetih toplarının dökümhanesi turizme açılacak

"ÜLKEMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan restorasyon için onay alındığını aktaran Osman Bilgin, "Osmanlı'nın çağ kapatıp, çağ açtığı toplarının döküldüğü Fatih Dökümhanesi'nde kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılacak. İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapılıyor. Akabinde de rölöve işlemleri tamamlanarak, ihale aşamasına geçeceğiz. Burası 600-700 yıllık tarihi bir yer olduğu için klasik bir restorasyon projesi değil bu uzmanlık gerektiren bir proje. İlimizin, ilçemizin hem tanıtımında hem de ülkemizin ilk savunma sanayisi tesisi olması nedeniyle burası çok büyük önem arz ediyor. Burayı restore edip ülkemizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Fetih toplarının dökümhanesi turizme açılacak

TARİHİ FATİH DÖKÜMHANESİ

Tarihi kaynaklardaki bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı toplar ve gülleler, tarihi Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde yapıldı.

Dönemin ileri teknolojisi kullanılan dökümhanede, 15. yüzyıl ortalarından 19. yüzyıl sonlarına kadar aralıksız üretim gerçekleştirildi.

Fetih toplarının dökümhanesi turizme açılacak

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