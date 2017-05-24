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FETÖ operasyonu sonrası Gökçek'ten açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen FETÖ operasyonu sonrası açıklama yaptı.

24.05.2017 - 16:32
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen ve aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören, Sincan ve Kahramankazan belediyelerinde çalışanların da olduğu 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

GÖKÇEK TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik operasyonun ardından şahsi Twitter hesabından açıklama yapan Gökçek şu ifadeleri kullandı:

-Son dönem belediye başkanı seçildikten sonra görevde olan üst düzey personelin tamamını görevden aldım.

-Darbe teşebbüsü sonrası büyükşehirden 218,ego'dan 24,askiden 71,şirketlerden 59, ek dersli 20 kişi toplam 392 kişi açığa alındı.

-Açığa alınan personeller içişleri bakanlığına bildirildi ve bakanlar kurulu kararıyla işlemleri bitenlerin ilişiği kesildi.

-En son bugün Ankara başsavcılığı tarafından büyükşehir ve bağlı kuruluşlarında ByLock kullanan 61 kişiyi savcılıkça göz altına aldı.

-Gözaltına alınan 61 kişinin 23'ü açıkta veya ihraç edilmiş, 13 kişi ayrılmış, 3 emekli, 22 kişi ise alt düzey görevde...

-Bu operasyon dolayısıyla savcılarımıza, emniyet güçlerimize ve FETÖ’yle mücadelede kararlı olan hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz.

-Belediyemizde tek bir FETÖ’cü kalmayıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

FETÖ operasyonu sonrası Gökçek'ten açıklama

FETÖ operasyonu sonrası Gökçek'ten açıklama

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