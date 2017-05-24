taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.556
USD
3,5630
EURO
3,9891
ALTIN
143,55
PETR
54,2600

FETÖ-PKK işbirliği jandarma operasyonuna takıldı

Terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan üniversite öğrencisi, FETÖ'cü 3 komiseri yurt dışına kaçırırken yakalandı.

24.05.2017 - 13:39
  1. Haberler
  2. Gündem

Edirne'de Bulgaristan’a sınır olan Yenikadın Köyü’ndeki askeri yasak bölgede 4 şüpheli yakaladı.

PKK-FETÖ İŞ BİRLİĞİ

Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalanan şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 29 yaşlarındaki komiserler B.A., E.D. ve M.D. ile PKK terör örgütüne üye olma suçlamasıyla aranan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi M.K. olduğu belirlendi.

FETÖ-PKK işbirliği jandarma operasyonuna takıldı

PKK'DAN TUTUKLANMIŞTI

Sınırda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli işlemleri için Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Yapılan incelemede üniversite öğrencisi olan M.K.’nın KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda muhabirlik yaptığı ve daha önce ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklandığı, FETÖ şüphelisi komiserlerin de yurt dışına çıkışlarını organize ettiği tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Edirne Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından PKK’lı M.K. ve FETÖ şüphelileri B.A., E.D., M.D. elleri kelepçeli olarak Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

FETÖ-PKK işbirliği jandarma operasyonuna takıldı

FETÖ-PKK işbirliği jandarma operasyonuna takıldı

İlginizi Çekebilir
Temel Karamollaoğlu yatırımları durdurmakta kararlı
Saadet Partisi Lideri, iktidara geldikleri gün tüm yatırımları durduracaklarını söyledi.
Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na: Aday olacaksan ol
2019 yılında yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Baykal, kafasındaki modeli açıkladı.
Can Dündar Almanya'dan ödül aldı
Yurt dışında yazdığı yazılarla, verdiği röportajlarla her seferinde Türkiye'yi karalayan Dündar, ödül üzerine ödül alıyor.
İsmail Kahraman yeni Meclis binası istiyor
Meclis Başkanı iftar davetiyesine mevcut binanın ihtiyaçları karşılayamadığını artık yeni bir bina inşa edilmesi gerektiğini yazdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

163
Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

585
HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

193
Beşiktaş maçı öncesi Antep'te 7 futbolcu ayrıldı

Beşiktaş maçı öncesi Antep'te 7 futbolcu ayrıldı

36
Melania Trump başını örttü

Melania Trump başını örttü

86
Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor

Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor

50
ABD'li senatörden istihbarat şeflerine YPG-Türkiye sorusu

ABD'li senatörden istihbarat şeflerine YPG-Türkiye sorusu

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM