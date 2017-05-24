FETÖ-PKK işbirliği jandarma operasyonuna takıldı

Edirne'de Bulgaristan’a sınır olan Yenikadın Köyü’ndeki askeri yasak bölgede 4 şüpheli yakaladı.

PKK-FETÖ İŞ BİRLİĞİ

Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalanan şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 29 yaşlarındaki komiserler B.A., E.D. ve M.D. ile PKK terör örgütüne üye olma suçlamasıyla aranan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi M.K. olduğu belirlendi.

PKK'DAN TUTUKLANMIŞTI

Sınırda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli işlemleri için Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Yapılan incelemede üniversite öğrencisi olan M.K.’nın KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda muhabirlik yaptığı ve daha önce ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklandığı, FETÖ şüphelisi komiserlerin de yurt dışına çıkışlarını organize ettiği tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Edirne Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından PKK’lı M.K. ve FETÖ şüphelileri B.A., E.D., M.D. elleri kelepçeli olarak Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.





