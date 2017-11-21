FETÖ'cü aile yurt dışına kaçmak isterken boğularak öldü

Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturmalarından kaçmak için, zodyak bot ile yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişilik aile botun batması sonucu boğuldu.

Ege Denizi'nin doğusundaki Midilli Adası'nın kuzeydoğu kıyılarında birkaç gün içinde üç ölü çocuğun bulunması üzerine soruşturma başlatan yerel liman yetkilileri iki de yetişkin cesedine ulaştı.





FETÖ'CÜ AİLE YUNANİSTAN'A KAÇARKEN BOĞULDU

Üçü çocuk 5 kişinin Türkiye'deki FETÖ/PYD soruşturmaları nedeniyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan Hüseyin Maden, eşi ve çocukları olduğu öğrenildi. Ölenlerin isimleri şöyle; Hüseyin Maden, Nur Maden, Nadire Maden, Bahar Maden, Feridun Maden.