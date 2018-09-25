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FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

Londra'da lüks içinde yaşadığı görüntülenen Akın İpek'in iade için açıklan dava bugün görülecek.

REUTERS | 25.09.2018 - 08:48..
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FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

Londra'da yaşayan FETÖ çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek’in pasaportuna 2 ay önce İngiliz devleti tarafından el konulmuştu.

LONDRA'DA LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR

Daha önce Londra'da görüntüleri ortaya çıkan Akın İpek'in lüks içinde bir hayat yaşadığı görülüyordu.

FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

Bugün iade talebi doğrultusunda İngiliz yargısı tarafından yargılanacak olan Akın İpek gitmemek için her türlü yolu deniyor.

İNGİLİZ BASININA KONUŞTU

İngiliz basınına da konuşan İpek, İngiltere hükümeti ve devletine çağrıda bulunarak gitmemesi için yalvarmaya başladı.

İade duruşmanın üç gün sürmesinin beklendiği de belirtiliyor.

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