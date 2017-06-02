FETÖ'cü Enes Kanter'in babası gözaltına alındı

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Erdoğan: En ufak taciz olursa gereğini yaparız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

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Terör örgütü PKK'ya kar kış demeden ağır darbe indiren güvenlik güçleri, teröristlere baharda da göz açtırmadı.

Sağlık Bakanlığı, 12 bin 500 sağlık personeli alımı için tercihlerin 7 Haziran ile 13 Haziran tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 12 bin 500 personel alacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini esprili bir dille değerlendirdi.

İstanbul'da FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar arasında Enes Kanter'in babası Prof.Dr.Mehmet Kanter de var.

Emniyet Genel Müdürlüğü pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarındaki yoğunluğun aşılması amacıyla ek tedbirler alındığını açıkladı.

Ehliyet ve pasaport başvurularında yeni düzenleme

1 TMMOB kanununda değişiklik yapılacak İş yapmak yerine siyasete karışan TMMOB'nin yeniden yapılandırılması için harekete geçildi.

2 Kırmızı fularlı teröristin annesi konuştu Gezi provokasyonunda “kırmızı fularlı kız” olarak tanınan teröristin annesi, "Onun direnişini kesinlikle ben devam ettireceğim." dedi.

3 Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan fotoğraf Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen Aydoğan Aydın'ın 1997 yılında Kuzey Irak'ta çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

4 Şehitlere hakaret mesajlarının ardından gözaltına alındı Bodrum’da yaşayan 54 yaşındaki AK., Şırnak'ta şehit olan askerlere hakaret ettiği için gözaltına alındı.

5 Mustafa Ceceli magazin gündeminden düşmüyor Çalkantılı aşk hayatı nedeniyle çok konuşulan Mustafa Ceceli, Instagram hesabından paylaştığı ayetle mesaj vermek istedi.

6 Yıldırım-Destici görüşmesinde bedelli askerlik sohbeti Başbakan Binali Yıldırım ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin görüşmesinde, bedellik askerlik konusu da gündeme geldi.