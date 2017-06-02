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FETÖ'cü Enes Kanter'in babası gözaltına alındı

İstanbul'da FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar arasında Enes Kanter'in babası Prof.Dr.Mehmet Kanter de var.

02.06.2017 - 18:39
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FETÖ'cü Enes Kanter'in babası gözaltına alındı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, bu sabah farklı illerde operasyon düzenlendi.

FETÖ'CÜ ENES'İN BABASI GÖZALTINDA

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında ABD'de basketbol oynayan FETÖ'cü Enes Kanter'in babasının da olduğu öğrenildi.

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olarak görev yaparken 2016 yılı Eylül Ayı'nda emekli olan Prof.Dr.Mehmet Kanter, Kadıköy'deki evinde gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Kanter'in Tekirdağ'a gönderileceği öğrenildi.

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