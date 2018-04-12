FETÖ'cüler Türk adaletine hesap veriyor

Ülke genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi başta olmak üzere örgüt üyeliği ve adına işlenen suçları kapsayan çok sayıda davada, sanıklar bir bir hesap veriyor.

759 FETÖ'CÜYE ÖMÜR BOYU HAPİS

Karara bağlanan darbe girişimi davalarında 318'i ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 759 sanık ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıklarınca hain darbe teşebbüsü ve örgütün yapılanmasına yönelik çok sayıda soruşturma açıldı.

FETÖ'YE GEÇİT YOK

Soruşturmaların tamamlanmasının ardından ülke genelinde açılan çok sayıda davada, aralarında darbe girişimini yöneten eski askerlerin de bulunduğu sanıklar, hakim karşısına çıkarak hesap vermeye başladı.

Ömür boyu hapis cezası verilenler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini planlayan ve timi yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Özel Kuvvetler ekibinin başındaki eski binbaşı Şükrü Seymen, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinin başındaki eski binbaşı Taner Berber ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan eski başçavuş Zekeriya Kuzu da bulunuyor.

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DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN İLK KARAR ERZURUM'DAN

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin ilk karar, Erzurum'da verildi. Erzurum'daki davada, darbecilerin sözde "sıkıyönetim komutanları atama listesi"nde adı "Erzurum Sıkıyönetim Komutanı" olarak geçen dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı kurmay albay Murat Koçak ve eski Harekat ve Asayiş Şube Müdürü kurmay binbaşı Murat Yılmaz "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

SUİKAST TİMİNE CEZA YAĞDI

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz ve MAK ekiplerinden oluşan sanıklardan 31'i 4'er, 3'ü birer kez ağırlaştırılmış müebbet, biri 4, biri 3, 4'ü ise birer defa müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Davada, bir sanığa 18 yıl, başka bir sanığa ise 15 yıl hapis cezası verildi, bir sanık ise beraat etti. Suikast girişimi davasında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanıklar arasında, eski tuğgeneral Sönmezateş'in yanı sıra "Paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu ile eski binbaşılar Seymen ve Berber de bulunuyor.

ANKARA'DAKİ DAVALAR

Darbe girişimi sırasında Bando Okulları Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada, eski okul komutanı Halil Birer'e ağırlaştırılmış müebbet ve eski tabur komutanı yarbay Erhan Dokur'un da aralarında bulunduğu 7 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 sanığın yargılandığı davada, 11 kişi ağırlaştırılmış müebbet, 27 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, olay tarihinde, emrindeki 15 tankla Genelkurmay Başkanlığına saldıran sanık eski Tank Tabur Komutanı kurmay yarbay Nuri Büyükyazıcı'ya 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 658 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet dışında 14 sanığa da çeşitli sürelerle hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ile Özel Kuvvetler Komutanlığındaki (ÖKK) eylemlerle ilgili davaların 4 sanığı evinde yakalanan eski yurt müdürü Recep Cicos "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9, "suçluyu kayırma" suçundan 1 yıl olmak üzere 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İSTANBUL'DAKİ DAVALAR

Darbe girişimi sırasında, Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davasında, "Anayasayı ihlal" suçundan sanıklardan 13'üne ağırlaştırılmış müebbet, 37'sine müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, bir sanığı "terör örgütü üyesi" olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında 15 Temmuz'da yaşananlara ilişkin 26 kişinin yargılandığı davada mahkeme, sanıklardan 10'una "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1'ine de müebbet hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin görülen davada, tutuklu 13 sanık ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz yargılanan 2 sanık da müebbet hapisle cezalandırıldı. Sanıklar ayrıca "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "silahlı tehdit", "trafiği tehlikeye sokmak" ve "mala zarar verme" suçlarından 1 yıl 8 ay ile 810 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

Samandıra gişelerinde yaşanan olaylara ilişkin davada, "Anayasayı ihlal" suçundan 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanığa da müebbet hapis cezası verilmesine hükmedildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin davada, 3 eski subayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLEN DİĞER DAVALAR

Isparta'dan 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 21 sanıktan 5'i ağırlaştırılmış müebbet, 2'si müebbet hapisle cezalandırıldı.

Mersin'de, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, aralarında dönemin Akdeniz Bölge Komutanı tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ve eski Kurmay Başkanı albay Tayfun Ergi'nin de yer aldığı 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 13 kişiye de 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası verildi.

Erzincan'da, darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı komutanı eski tuğgeneral Yüksel Gönültaş'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 3 eski tabur komutanının da aralarında bulunduğu 9 sanığı müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, aynı davada yargılanan diğer 3 sanığın ise "terör örgütü üyesi olma" suçundan 10'ar yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.