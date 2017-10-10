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FETÖ'nün İBB işgal davasında karar

İBB Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camiisi işgal davasında 5 tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 200'er yıl hapis cezası verildi.

10.10.2017 - 20:39
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FETÖ'nün İBB işgal davasında karar

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camiisi'nin işgal edilmesine ilişkin 7 tutuklu sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

FETÖ'CÜLERE REKOR CEZA

Mahkeme heyeti, 5 tutuklu sanığı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve  “Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı ayrı 200'er yıl hapis cezasına çarptırdı. 2 sanık da aynı suçlardan müebbet hapis cezasına ve 166 şar yıl 8'er yıl hapis cezası verildi. Karar oybirliğiyle alındı.

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