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FETO'nun kardeşi Kutbettin hakim karşısında

Kutbettin Gülen hasta olduğunu, altına kaçırdığını söyleyerek ev hapsi talep etti.

01.10.2018 - 19:24..
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FETO'nun kardeşi Kutbettin hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in "Silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan kardeşi Kutbettin Gülen'in yargılanmasına devam edildi.

FETO'nun kardeşi Kutbettin hakim karşısında

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Kutbettin Gülen ve avukatı hazır bulundu.

KİŞİSEL İHTİYAÇLARINI GİDEREMİYORMUŞ

Gülen'in avukatı Hasan Özçelik müvekkilinin sağlık durumunun iyi olmadığını, cezaevinde kişisel ihtiyaçlarını giderecek durumda olmadığını iddia etti.

Tutuklu bulunduğu Denizli Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan sanık Kutbettin Gülen hakkındaki suçlamaları reddederek terör örgütlerini lanetlediğini söyledi.

"ALTIMA BİLE KAÇIRIYORUM"

Rahatsız olduğunu anlatan Gülen "Bana ev hapsi verilsin, kelepçe takılsın. Tedavi olmam gerekiyor. Prostatım var. Altıma bile kaçırıyorum. Ciddi şekilde hastayım." dedi.

MAHKEME HEYET RAPORUNU BEKLİYOR

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Kutbettin Gülen'in tutukluluk halinin devamına, sanığın sağlık durumunu tespit için önceden sevk edildiği hastaneden heyet raporunun beklenmesine, dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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