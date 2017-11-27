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FETÖ'nün para kasası Memduh Çıkmaz yakalandı

FETÖ'cü iş adamı Memduh Çıkmaz, Sudan'da gözaltına alınarak Türkiye'ye getirildi.

AA | 27.11.2017 - 13:21..
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FETÖ'nün para kasası Memduh Çıkmaz yakalandı

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ'ye yönelik operasyonlara ara verilmiyor.

FETÖ'YE BİR DARBE DAHA

Düzenlenen operasyonlarla devlet içerisine yuvalanan tüm FETÖ'cü teröristleri ayıklayan istihbarat ekipleri, yurt dışında da örgütün sözde üst düzey isimlerini yakalamaya başladı.

PARA KASASI YAKALANDI

Son olarak MİT'in düzenlediği başarılı bir operasyon sonucu FETÖ'nün para kasası olarak bilinen Memduh Çıkmaz, Sudan'da gözaltına alındı.

Çıkmaz, MİT ekipleri tarafından Türkiye'ye getirildi.

AA
FETÖ'nün para kasası Memduh Çıkmaz yakalandı

YERİ 2 AY ÖNCE TESPİT EDİLMİŞTİ

Operasyonla ilgili Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre; Çıkmaz'ın yerini 2 ay önce tespit eden MİT, Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi ile ortak bir operasyon düzenleyerek Çıkmaz'ı gözaltına alarak sorguladı. Sudan'da işlemleri tamamlanan Memduh Çıkmaz, MİT'in özel ekibi tarafından Türkiye'ye getirildi.

FETO'NUN TALİMATIYLA KAÇTI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "yurt dışına kaçış" talimatının ardından Çıkmaz da ocak 2016'da Sudan'a kaçmıştı.

Çıkmaz hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden yakalama kararı bulunuyordu.

ÇORUM'DA HARAÇ TOPLUYORDU

Güvenlik kaynakları, Çorum'daki iş adamlarından FETÖ için "öşür" adı altında haraç topladığı belirlenen Çıkmaz'ın Sudan üzerinden de FETÖ'ye milyonlarca dolar kaynak aktardığının tespit edildiğini bildirdi.

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