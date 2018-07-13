FETÖ'nün yeni merkezi Almanya

15 Temmzu'dan sonra Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya'da bir çok ülkeye sığınmışlardı. Firari poziysonda bulunan ve Türkiye'nin haklarında yakalama kararı çıkarttığı teröristler için MİT ve istihbarat birimleri operasyonlar düzenliyor. Bu operasyonlar da kaçak durumudnaki FETÖ'cüleri korkuya sevkediyor.

ALMANYA'YA KAÇIŞLAR YOĞUNLAŞTI

Özellikle MİT'in yaptığı operasyonlardan endişe eden FETÖ'cüler, yakalanma korkusuyla yerlerini değiştiriyor. Pensilvanya'dan gelen talimatlar neticesinde FETÖ'cülerin yeni kaçış merkezinin Almanya olduğu tespit edildi.

Gülenci teröristlerin yaşadığı bu korkuyu Almanya üzerlerinden attı. Almanya can simidi oldu. Gülenciler Almanya'da, medyada, siyasette ve hatta kiliselerde hala büyük sempatiye sahip. Gülenciler büyük çoğunlukla Erdoğan'ın kurbanları olarak tanınırken, diyalogcu yapıları nedeniyle kucak açılıyorr. Yani Almanya PKK'da olduğu gibi FETÖ konusunda da teröristlere kucak açıyor.

YETERLİ KANIT YOK BAHANESİ

Türkiye Almanya'nın bu iki yüzlü tutumuna karşı dostça ve yapıcı ilişkilerini diri tutmaya çalışıyor. Bu bağlamda görüşmeerini ve ikili diyaloglarnı sürdüren Türkiye, Almanya'nın tutarsız tavırları ile karşılaşıyor.

Almanya'nın dillere destan istihbarat birimleri, dünya üzerindeki her olaya karşı casus hareketlerde bulunabilirken, darbeyi yaptıkları aşikar olan FETÖ'nün Almanya'ya sığınan üyelerinin "suçlu oldukları konusunda kanıt bulunamaması nedeniyle" iadesinin yapılmadığı beliritliyor.

Rheinland-Pfalz eyaletinin Sosyal Demokrat Partili İçişleri Bakanı Roger Lewentz'in girişimiyle 2014 yılında Gülen yapılanmasını mercek altına almak üzere iç istihbarat birimlerinden bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışma sonrasında "Gülen hareketinin anayasaya düşman faaliyetler hedeflediğine dair yeterli işaretlerin bulunmadığı" sonucuna varıldı.

KAÇANLARA YARDIM

Almanya'daki "Hizmet" kuruluşları Türkiye'den kaçan ve aralarında eski memur, öğretmen ve iş insanlarının da bulunduğu binlerce yandaşının birikiminden de yararlanıyor. Almanya'ya yeni gelenler Berlin'de mültecilere yardım için kurulan "Aktion für Flüchtlingshilfe" adlı organizasyon gibi Gülen'e yakın derneklere yönlendiriliyor, buralarda kendilerine hukuki danışmanlığın yanı sıra dil okulları, iş ve ev bulma konularında yardım ediliyor. Gülencilerin verilerine göre iltica başvurularında kabul oranı oldukça yüksek. Berlin'de bu oranın yüzde 90'ı bulduğunu söylüyorlar.





ADİL ÖKSÜZ ÇIKMAZI

Türk hükümeti de darbe girişiminden sorumlu pek çok kişinin Almanya'ya kaçtığını iddia ediyor. Onların başında da "FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı" olarak nitelendirilen ve darbe girişiminin baş zanlılarından biri olarak aranan Adil Öksüz geliyor. Öksüz'ün kaldığı iddia edilen Berlin'in Neukölln semtindeki bir evin fotoğrafları Haziran ayında Türk medyasında yayınlanmıştı.

Türkiye Öksüz'ün iadesini talep ederken Alman hükümeti, "Öksüz'in Almanya'da olup olmadığını bilmediği, ancak ikamet durumunun tespiti için soruşturma yürütüldüğü" şeklindeki resmi tutumunu sürdürüyor.

Öksüz'ün yaşadığı iddia edilen evin bir sakini Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada "Öksüz'e çok benzeyen bir adamla karşılaştığını" teyit etti. Frankfurter Rundschau gazetesinin haberine göre, Öksüz bu haberlerin yayınlanmasının ardından Berlin eyalet polisine bağlı, devlete yönelik siyasi ve terör suçlarına bakan birim tarafından güvenliğe alındı.