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Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliği düşürüldü

HDP'li Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliği Yargıtay'ın kararıyla düşürüldü.

09.03.2017 - 15:06
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Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliği düşürüldü

HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasına ilişkin 27 Kasım 2013 tarihli kararın Yargıtay tarafından 22 Eylül 2016'da onanmasının ardından milletvekilliği düşürülmüştü.

PARTİ ÜYELİĞİ DE DÜŞÜRÜLDÜ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kesinleşen hapis cezası nedeniyle Yüksekdağ'ın siyasi parti üyeliğini de düşürdü.

HDP EŞ GENEL BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ DE YÜRÜTEMEYECEK

Siyasi Partiler Kanunu'nun, terör eyleminden mahkum olanların siyasi partilere üye olamayacaklarına ilişkin hükmü gereği, Yüksekdağ'ın üyeliğinin düşürüldüğü, kararın geçen hafta kendisine tebliğ edildiği öğrenildi. Bu durumda Figen Yüksekdağ, HDP Eş Genel Başkanlığı görevini de yürütemeyecek.

Yüksekdağ, terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle cezaya çarptırılması nedeniyle Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunuyor.

Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliği düşürüldü

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