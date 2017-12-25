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Filipinler'de kasırga ve yangın

Filipinler’i vuran tropikal Tembin (Vinta) Kasırgası’nda ölü sayısı 200’ye yükseldi.

İHA | 25.12.2017 - 08:08..
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Filipinler’de etkili olan tropikal Tembin Kasırgası nedeniyle ölü sayısı artıyor.

Filipinler'de kasırga ve yangın

200 KİŞİ ÖLDÜ, 150 KİŞİDEN HABER YOK

Kasırganın neden olduğu toprak kayması ve sel nedeniyle 200 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Arama kurtarma görevlileri kasırganın vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmalarını sürdürürken, çalışmalara zaman zaman elverişsiz hava koşulları nedeniyle ara veriliyor. Yaklaşık 70 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydeden yetkililer, 150 kişiden haber alınamadığını duyurdu.

Filipinler'de kasırga ve yangın

KASIRGA VİETNAM'A HAREKET EDİYOR

Kasırganın sabah saatlerinden itibaren Vietnam’a doğru hareket ettiği kaydedildi. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, polis Mindanao Adası’nda 135, Zamboanga’da 47, Lanao del Sur bölgesinde ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Filipinler'de kasırga ve yangın

BM'DEN DESTEK AÇIKLAMASI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, can kayıpları karşısında üzüntüsünü dile getirerek, BM’nin yardıma hazır olduğunu dile getirdi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin felaketten etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor.

Filipinler'de kasırga ve yangın


BİR YANDA KASIRGA, BİR YANDA YANGIN

Ülke, tropikal fırtınanın ardından Davao kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangınla sarsıldı. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de 37 kişinin hayatını kaybettiği yangın bölgesini ziyaret etti.

Filipinler'de kasırga ve yangın


DUTERTE AĞLADI

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 37 kişinin hayatını kaybettiği yangın bölgesine ziyareti sırasında gözyaşlarını tutamadı. Yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ile bir araya gelen Duterte’ye aynı zamanda kızı olan Davao Belediye Başkanı Sara Duterte-Carpio, Duterte’nin oğlu ve Davao Belediye Başkan Yardımcısı Paolo Duterte de eşlik etti. Yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ile görüşen Duterte, gözyaşlarına engel olamadı.

Filipinler'de kasırga ve yangın

Duterte’nin ziyaretinin planlı olmadığını söyleyen Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, ailelere gerekli yardımın sağlanacağını dile getirdi.

Filipinler'de kasırga ve yangın


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