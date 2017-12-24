Filipinler’de yangın faciası: 37 ölü

İlk kez duyan bebeğin tepkisi ağlamak oldu

1 Filipinler'de bilanço artıyor: 200 ölü Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayının 200'e ulaştığı bildirildi.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunuyor.

3 Arda Beşiktaş'a transfer olabilir Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmek istediği, Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda transferin gerçekleşeceği öğrenildi.

4 Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 21 yaralı Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

5 Aykut Kocaman'dan Ozan sorusuna ilginç cevap Aykut Kocaman, "Ozan Tufan'ın yerine neden Oğuz Kağan oynadı" sorusuna "Her şeyin açıklanması gerekmiyor" şeklinde cevap verdi.

6 3 bin 600 yıllık mühür ilk kez görüntülendi Hititler döneminde kral ile katip arasında yapılan yazışmalarda kullanılan ve dünyada üç tane bulunduğu belirtilen 3 bin 600 yıllık mühür ilk kez görüntülendi.