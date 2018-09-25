Filipinli sapık suç üstü yakalandı

Filipinler'de meydana gelen olayda kişi önce fark edilmemek için telefonuyla oynamaya başladı. Telefonuyla dikkat çekmeden oynayan adam daha sonra telefonunun kamerasını açtı ve arkasındaki kadının fotoğrafını çekmeye çalıştı. Tam o sırada aklına gelmeyecek birşey oldu.

FLAŞ YANINCA YAKAYI ELE VERDİ

Yine bir süre telefonla uğraşıyormuş gibi yapan adam, bu sırada kamerasını açarak arkasında oturan kadının fotoğrafını çekmeye çalıştı. Arkasını dönerek kadını çekmeye çalışan adam tam fotoğraf çekereken aniden telefonunun flaşı yandı ve adamın foyası ortaya çıktı.

Telefonla görüşüyormuş gibi yapıp arkaya dönen adam, flaş patladığında sapıklığını meydana çıkardı.

Telefonun flaşı açık unutan etek altı sapığı - VİDEO

KAÇARAK UZAKLAŞTI

Hemen durumu farkeden sapık, oturduğu merdivenlerden hızla kalkarak koşarak kaçtı. Kendisini görüntülemeye çalışan adamı son anda farkeden kadın, daha sonra olayı mağaza AVM yetkilieriyle polislere haber verdi.

Güvenlik kayıtlarını inceleyen polisler, sapığı arıyor.