Filistin devlet görevlisinden ABD'ye barış mesajı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "(Filistinliler) Bir hafta önce bizim büyük başkan yardımcımızın ziyaretine izin vermeyerek bize saygısızlık yaptılar. Biz onlara yüzlerce milyon dolar yardım ve destek sağlıyoruz. Bu para masada ve oturup barış müzakeresi yapılmadığı sürece onlara gitmeyecek." şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

"TRUMP'IN SÖZLERİ SORUMSUZLUK"

Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, "Eğer Kudüs masanın dışında kalacaksa ABD de aynı şekilde masanın dışında kalacaktır." ifadesini kullandı.

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat da ABD Başkanı Trump'ın söz konusu açıklamalarını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

"ABD BARIŞ İÇİN ARABULUCULUK YAPMAYA EHLİYETSİZ"

Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Trump'ın Davos'ta işgal hükümeti Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede dillendirdiği sorumsuz sözler, Trump'ın yapılacak herhangi bir barış görüşmesinde ara buluculuk yapma konusundaki ehliyetsizliğini gösteriyor."

Trump'ın açıklamalarını kapsamlı ve daimi bir barışın tesisine destek veren Araplara, Müslümanlara, Hristiyanlara ve Yahudilere hakaret olarak değerlendiren Ureykat açıklamasında, "Her kim Kudüs'ün barış görüşmeleri masasından kaldırıldığını düşünüyorsa bilsin ki barış da masadan kaldırılmıştır." ifadesine yer verdi.