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Filistin direnişinin sembolü Tamimi serbest bırakıldı

İsrail, yaklaşık 7 aydır askeri hapishanede tuttuğu Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi ile annesini serbest bıraktı.

Haber Merkezi | 29.07.2018 - 09:43..
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Filistin direnişinin sembolü haline gelen ve "Filistin'in cesur kızı" olarak anılan, 17 yaşındaki Ahed Tamimi cezaevinde geçirdiği yaklaşık 7 ayın ardından serbest kaldı.

TAHLİYE ERKEN YAPILDI

Ahed Tamimi, israil askerine tokat attığını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından 19 Aralık 2017'de gözaltına alınmıştı. Tamimi’nin avukatı, ceza süresinin 19 Ağustos’ta dolacağını ancak idari bir kararla tahliyenin erken yapıldığını söyledi.

Filistin direnişinin sembolü Tamimi serbest bırakıldı

8 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

İsrail mahkemesi geçen mart ayında Tamimi'ye "İsrail askerinin görev yapmasına engel olmak ve askere saldırmak" suçlamasıyla 8 ay hapis cezası vermişti.

Filistin direnişinin sembolü Tamimi serbest bırakıldı

Ahed Tamimi, 2012'de abisi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala cesaret ödülü"ne layık görülmüştü.

Filistin direnişinin sembolü Tamimi serbest bırakıldı

Filistin direnişinin sembolü Tamimi serbest bırakıldı

Filistin direnişinin sembolü Tamimi serbest bırakıldı

Filistin direnişinin sembolü Tamimi serbest bırakıldı

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