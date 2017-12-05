Filistin liderinden Trump'a Kudüs uyarısı

ABD'nin, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan konsolosluğunu Kudüs'e taşıma isteği nedeniyle yaşanan bölgedeki gerilim devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, büyük tartışma koparmasına rağmen, büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyarak Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma yönünde adımlar atmaya başladı.

TRUMP, ABBAS'LA GÖRÜŞTÜ

Trump, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Kralı Abdullah'ı telefonla arayarak bu niyetiyle ilgili bilgilendirdi.

ABBAS: TEHLİKELİ SONUÇLARI OLUR

Abbas'ın sözcüsü, Trump'ın elçiliği taşımayı planladığını söylediğini, Filistin liderinin ise bunun çok tehlikeli sonuçları olacağı uyarısı yaptığını aktardı.

ABD'nin, Birleşmiş Milletler kararlarını çiğneyerek, Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıması halinde Ortadoğu'nun daha da karışması bekleniyor.