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Filistin sembollü tatbikat kızdırdı

Avustralya polisi Sidney'de bulunan bir tren istasyonunda Filistin sembollü bir terör tatbikatı yaptı. Bu durum Filistinlileri kızdırdı.

24.10.2017 - 15:50
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Avrupa'da birbiri ardına yaşanan terör faaliyetleri Dünya ülkelerini diken üstüne itti. Bu durum tatbikatların artışına neden olurken Avustralya'da gerçekleştirilen bir terör önleme programında, gerçeklik algısı oluşturmaya çalışılırken İslamofobik ve hatta Filistinlileri aşağılayan bir uygulamaya imza atıldı.

Avustralya polisinin Filistinli terörist tatbikatı kızdırdı- VİDEO

Filistin sembollü tatbikat kızdırdı

FİLİSTİN KEFİYYESİ TERÖRİST MASKESİ OLARAK KULLANILDI

Terör tatbikatında rol gereği terörist kılığına giren DEAŞ'lılar, yüzleri Filistinlilerin kafalarını örtmek için kullandığı kefiyye isimli bir örtü ile örtüldü. Senaryo icabı tüm tren garını tarayarak ilerleyen ve herkesi bıçaktan geçiren teröristler, polisler tarafından tren vagonunun içinde yakalandı.

Filistin sembollü tatbikat kızdırdı

Tatbikat görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının hemen ardından Filistinlilerin dikkatini kefiyyeler çekti. Merhum Filistin lideri Yaser Arafat'ın da kafasına taktığı geleneksel örtünün bu şekilde bir canlandırmada terör objesi olarak kullanılması büyük tepkilere neden oldu.

Filistin sembollü tatbikat kızdırdı

ÖZÜR DİLEDİLER

Gerçeklik uğruna islamofobik ve Filistinlileri aşağılayıcı bir tavır ile gerçekleştirilen düşüncesiz tatbikata gelen tepkiler, Avustralya polis teşkilatında da karşılık buldu.

Filistin sembollü tatbikat kızdırdı

Emniyet makamlarında bulunan üst düzey bir yetkili konu ile ilgili açıklamada bulundu. Kesinlikle bu şekilde bir amaçlarının bulunmadığını belirten Emniyet yetkilisi yanlış anlaşılmalara sebep olduğu için Filistinlilerden özür diledi.

Filistin sembollü tatbikat kızdırdı

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