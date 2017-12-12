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Filistin’de İsrail gaddarlığının bilançosu

Filistin'de yaşanan İsrail direnişinde bilanço açıklandı. İsrail barbarlığında 4 kişinin şehit olduğu bin 778 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ayrıca yüzlerce çocuk da tutuklu halde bulunuyor.

İHA | 12.12.2017 - 16:32..
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul ettiğini açıklamasının ardından Filistin genelinde çıkan protesto gösterilerine İsrail güvenlik güçlerinin insanlık dışı müdahalesi sonucu 4 kişi şehit oldu, bin 778 kişi de yaralandı.

Filistin’de İsrail gaddarlığının bilançosuREUTERS/Ammar Awad (İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Filistinliler)

GERÇEK MERMİLİ MÜDAHALELER

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria’da ve Kudüs’te İsrail güvenlik güçlerinin protestoculara yaptığı müdahale sonucu bin 399 kişinin yaralandığını, bunlardan 3’ünün de gerçek mermiyle yaralandığını belirtti.

İsrail işgal güçlerinin kullandığı plastik kaplı mermilerden 323 kişi, göz yaşartıcı gaz bombasından 998 kişi yaralandı. 24 kişi ise darp edilme, düşme ve yanma şeklinde yaralandı.

GAZZE ŞERİDİNDE AĞIR YARALILAR

Gazze şeridinde ise perşembe gününden beri 382 kişi yaralandı. Gazze’de 85 kişinin kauçuk kaplı mermiyle yaralandığı, 235’inin gaz solumaktan, 12 kişinin dayak, düşme ve yanma şeklinde yaralandığı belirtildi. 21 kişi gaz bombasının isabet etmesinden yaralandı. 15 kişi ise bombardımandan yaralandı.

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