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Filistinli cesur kız Temimi'nin gözaltı süresi uzadı

İsrail askeri mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'da görülen duruşmada, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ın gözaltı süresini 8 gün uzattı.

AA | 01.01.2018 - 20:14..
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Filistinli cesur kız Temimi'nin gözaltı süresi uzadı

İsrail askerleri, Temimi'yi, 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.

Temimi'nin annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

8 GÜN DAHA GÖZALTINDA TUTULACAK

Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesinde görülen duruşmada, 16 yaşındaki Filistinli Temimi ile annesi Neriman'ın, sorgusuna devam edilmesi için üçüncü kez gözaltı sürelerinin 8 gün uzatılmasına karar verildi.

Filistinli cesur kız Temimi'nin gözaltı süresi uzadı

"5 SUÇLA SUÇLANIYOR"

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ahed et-Temimi, İsrail askeri ve subayına saldırmanın yanı sıra, güvenlik güçlerine saldırmak ve taş atmak gibi 5 suçla suçlanıyor." denildi.

Filistinli cesur kız Temimi'nin gözaltı süresi uzadı

FİLİSTİNLİ CESUR KIZ

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

Filistinli cesur kız Temimi'nin gözaltı süresi uzadı

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