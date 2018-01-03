Filistinlilere idam yasası ilk turda geçti

Bakan Soylu: Kimse bizim geleceğimizi zehirleyemez

Emniyet teşkilatının yeni sağlık şartları yönetmeliğine göre, yazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ve yara izleri, polisliğe engel olmaktan çıkarıldı.

Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda sığınağın içinde çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzemeler bulundu.

Norveç, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona üye olan BAE'ye silah ve mühimmat satışını durdurdu.

1 İran'da hükümete destek gösterileri başladı Amerika ve İsrail ajanları tarafından karıştırılmak istenen ülkede, bazı kentlerde, Hamaney ve Ruhani yanlıları sokağa indi.

2 Bakanlık hesapladı: Zam maaşlara nasıl yansıyacak Enflasyon oranı belli oldu. Yüzde 4'e ilave yüzde 1,69 artışla memur maaşlarına, ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında zam yapıldı. Maliye Bakanlığı zam tablosu yayınladı.

3 Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri Kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği haberlerini yalanlayan Diyanet'in açıklamasını paylaşan Demet Akalın, takipçileri tarafından linç edilmek istendi.

4 ANAP: Abdullah Gül ile görüştük Abdullah Gül ile görüştüklerini doğrulayan ANAP yetkilileri, görüşmede fikir alışverişinde bulunulduğunun altını çizdi.

5 2018 yılı memur ve emekli zamları belli oldu Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin beklediği haber geldi. Maaşlara yüzde 5,69 oranında zam yapılacak.

6 CHP'den Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a yönelik "Bay Kemal'in kayığına binersiniz" sözünü değerlendiren Engin Altay, "Keşke binseler" dedi.