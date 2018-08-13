Financial Times manşetini Türkiye haberleriyle donattı

Dünyanın en prestijli ekonomi gazetelerinden olan Financial Times, odağını Türkiye'ye çevirdi. İnternet sitesinin girişini adeta Türkiye ile donatan gazete, lirada yaşanan değer kaybına alkış tutuyor.

MANŞETTE 6 HABER

Financial Times yaşanan bu ekonomik gerginlikten kendine pay çıkartarak Türkiye'yi manşetlerine taşıdı. Siteye girildiğinde hemen ana sayfada Türkiye ile ilgili özel bir bölüm ziyaretçilerini karşılıyor.

Güncel haberleri başlıklar halinde toparlayan FT, grafikler, fotoğraflar ve analizler ile süslediği yazılarında Türkiye ekonomisi üzerinden kirli algılar oluşturmaya çalışıyor. Sitenin Türkiye için oluşturulan bu özel bölümünde tam 6 adet güncel haber bulunuyor.

TÜRKİYE'Yİ GÖRMEZDEN GELİYORLARDI

Bunda ne var diyenler için bir açıklama; Financial Times son dönemde yaşanan döviz spekülasyonları haricinde Türkiye'yi ekonomik büyümelerinde dahi manşetine taşımamış, başarılı gelişmeler, büyüme rakamları ya da dev ihaleleri kategorilerinde en arka sıralarda yayınlamıştı.