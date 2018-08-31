Fındık bahçesinden tarih çıktı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, Karadeniz tarihi konusunda yürüttüğü bilimsel araştırmalar kapsamında Çarşamba ilçesinde bir fındık bahçesinde sur kalıntılarına rastladı.
TACETTİNOĞLULLARI'NDAN KALMA
Samsun Müze Müdürlüğü ekipleri ile sur kalıntılarını inceleyen İbrahim Tellioğlu, bir kaleye ait surların Tacettinoğulları Beyliği döneminden kalma olduğunu belirledi.
KAZI ÇALIŞMASI YAPILDI
Çarşamba Belediyesinin desteğiyle kalenin ortaya çıkartılması için fındık bahçesinde kazı çalışması başlatıldı. Kazılarda Selçuklu Devleti döneminde yapılmış sırlı seramik ile Tacettinoğulları Beyliği tarafından kullanılmış ok uçlarına da ulaşıldı.