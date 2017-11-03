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Finlandiya havayolları yolcularını tartıyor

Finlandiya'nın Finnair havayolu şirketi, yolcuları uçağa almadan önce kilolarını öğrenmek için tartının üzerine çıkarıyor.

03.11.2017 - 15:12
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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Finnair havayolu şirketi, uçağa geçecek yolcularından önce tartıya çıkmalarını rica ediyor.

Son yıllarda havayollarının, yolcuların ağırlıklarına göre, bilet fiyatı talep etmek yönünde aldığı kararlar konuşulurken, Finnair'ın da yolcuları tartmak istemesi, benzer bir uygulamaya mı gidiliyor sorusuna yol açtı. Ancak şirket, bu uygulamanın, daha sağlam verilere ulaşmak için getirildiğini bildirdi.

GÖNÜLLÜLERİ TARTIYORLAR

Uygulamanın amacının yakıt ve güvenlik açılarından yolcuların toplam ağırlığına ilişkin bir veri edinebilmek olduğu kaydedildi. Şimdiye kadar 180 gönüllünün tartıldığı, ancak toplam 2 bin gönüllüye ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Asya ve Avrupa'ya uçan Finnair, kışlık kıyafetlerin ağırlıkta fark yaratacağına inanıyor. Şirket, ilkbaharda ise daha hafif giysili yolcuları tartmak için uygulamaya yeniden başlayacak.

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