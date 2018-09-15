ABD'de etkisini gün geçtikçe artıran Florence Kasırgası'ndan sadece durumun ciddiyetini gösteren görüntüler paylaşılmakla kalmıyor aynı zamanda ilginç görüntüler de geliyor.
Fırtınada arabasını yıkayan Amerikalı adam İZLE
YAĞMURUN ŞİDDETİYLE ARACINI YIKADI
Bugün çekilen görüntülerde bir adamın kasırga sırasında yağan yağmurla aracını temizlediği görülüyor.
ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Şiddetini artıran kasırgada 4 kişi yaşamını yitirmişti. Ancak bugün sayı 5'e ulaştı. Yetkililer, bu sayının artmasından endişe duyuyor.