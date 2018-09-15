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Fırtınada arabasını yıkayan Amerikalı adam

ABD'de Florence Kasırgası'nı fırsat bilen adam, kasırganın getirdiği yağmurla arabasını temizledi.

Haber Merkezi | 15.09.2018 - 14:50..
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ABD'de etkisini gün geçtikçe artıran Florence Kasırgası'ndan sadece durumun ciddiyetini gösteren görüntüler paylaşılmakla kalmıyor aynı zamanda ilginç görüntüler de geliyor.

Fırtınada arabasını yıkayan Amerikalı adam İZLE

YAĞMURUN ŞİDDETİYLE ARACINI YIKADI

Bugün çekilen görüntülerde bir adamın kasırga sırasında yağan yağmurla aracını temizlediği görülüyor.

Fırtınada arabasını yıkayan Amerikalı adam

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Şiddetini artıran kasırgada 4 kişi yaşamını yitirmişti. Ancak bugün sayı 5'e ulaştı. Yetkililer, bu sayının artmasından endişe duyuyor.

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