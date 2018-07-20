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Fitch 11 Türk şirketinin notunu gözden geçirdi

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings, şimdi de Türk şirketlerini hedef aldı.

REUTERS | 20.07.2018 - 09:47..
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Fitch 11 Türk şirketinin notunu gözden geçirdi

sd

Fitch'in Türkiye'nin notunun indirilmesine bağlı olarak notlarını gözden geçirdiği şirketler, Coca-Cola İçecek, Emlak Konut, Başkent Elektrik Dağıtım, Enerjisa Enerji, Arçelik, Migros, Rönesans Gayrimenkul, Türk Telekom, Turkcell İletişim, Turkcell Finansman ve Tüpraş var.

TÜPRAŞ'IN KAP AÇIKLAMASI

Notu gözden geçirilen şirketlerden Tüpraş, KAP'a yaptığı açıklamada, Fitch'in Türkiye'nin kredi notuna paralel olarak Şirket'in kredi notunu BBB-‘den BB+'ya düşürüldü ve görünümü "negatif" olarak belirlendiğini ifade etti.

Fitch 11 Türk şirketinin notunu gözden geçirdi

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