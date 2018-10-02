Fitch 20 bankanın notunu düşürdü

ABD'nin ekonomi savaşının ardından Türkiye'yi hedef alanlar arasına giren Fitch, şimdi de bankalarımızın notunu düşürdü.

IMF ve Avrupa ülkelerinden aldığı borçlarla ayakta kalmaya çalışan Yunanistan'ın notunu yükselten Fitch Ratings, Türk düşmanlığını sürdürüyor.

BANKALARI HEDEF ALDI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi. Ayrıca, 12 bankanın finansal kapasite notunu düşürdü

Fitch, not indirimlerine neden olarak bankaların varlık kaliteleri, performans riskleri, likidite ve fonlama gibi konularda yapılan değerlendirmelerin olduğunu belirtti.

Ficth Ratings 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürmüş, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

YUNANİSTAN'A GELİNCE YÜKSELTİYOR

Fitch Ratings'ten Yunanistan'ın kredi notunun "B" seviyesinden "BB-" seviyesine yükseltildiği, görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.

"KAMU BORCU SÜRDÜRÜLEBİLİR HAL ALDI"

Yunanistan yönetimi 2060 yılına kadar borçlu olduklarını açıkladı. Fitch ise buna rağmen ülkenin kamu borcunun sürdürülebilir bir seviye kazandığını belirtti. Açıklamada, borç yardımı önlemlerinin önemli hal aldığı kaydetti.