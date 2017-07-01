Fitch'ten gelişmiş ekonomiler açıklaması

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde yakın zamanda görülen ilerlemelerin orta dönemde sürdürülmesinin beklenmediği ifade edildi.

EN GELİŞMİŞ EKONOMİLERİN BÜYÜME HIZI DÜŞECEK

Açıklamada, dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinin potansiyel büyüme oranlarının gelecek 5 yılda yüzde 1,25 ila yüzde 1,75 arasında kalmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin büyüme potansiyelinin yüzde 1,8 olduğunun belirtildiği açıklamada, bu oranın ülkenin uzun dönem tarihsel büyüme ortalaması olan yüzde 3'ün altında kaldığına işaret edildi.

Açıklamada, uzun dönem büyüme ortalaması yüzde 2,2 olan İngiltere'nin de büyüme potansiyelinin yüzde 1,7'de kaldığı aktarıldı.

Almanya ve Fransa'nın potansiyel büyüme oranlarının yüzde 1,2 olduğunun belirtildiği açıklamada, Japonya ve İtalya'nın da potansiyel büyümesinin sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 0,4 olmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, büyüme oranlarının İspanya'da yüzde 1,3, İsviçre'de yüzde 1,4, Kanada'da yüzde 1,5 seviyesinde beklendiği, Avustralya'nın ise söz konusu dönemde potansiyel büyüme oranının yüzde 2,4 seviyesinde tahmin edildiği kaydedildi.