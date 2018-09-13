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Florence kasırgası ABD'yi vurmak üzere

ABD'de son yılların en şiddetli kasırgası olması beklenen Florence'in cumartesi karaya ulaşacağının tahmin edildiği açıklanırken, bölgedeki gergin bekleyiş ile hazırlıklar devam ediyor.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 11:33..
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ABD'de son yılların en şiddetli kasırgası olacak olan Florence'in bölgeye ne zaman ulaşacağının tahmin edildiği açıklandı. Bu nedenle tahliye emri verilenlerin sayısı 1 milyondan 1,7 milyona yükseldi. Trump kasırganın beklenenden "daha kötü" olacağını belirtti. Seymour Johnson hava üssündeki askeri personel de tahliye edildi.

Florence kasırgası ABD'yi vurmak üzere

Florence kasırgası ABD'yi vurmak üzere

CUMARTESİ ANA KARAYI VURACAK

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, daha önce perşembe akşamı ya da cuma sabahı karaya ulaşacağı tahmin edilen kasırganın cumartesi karada etkili olacağı belirtildi. Açıklamada, perşembe akşamı ve cuma günü kasırganın tetiklediği şiddetli rüzgarların Güney Carolina'da etkili olacağı bildirildi.

 

ABD, Florence Kasırgası'nı bekliyor VİDEO

Florence kasırgası ABD'yi vurmak üzere

BİNALAR TAHTALARLA KAPLANIYOR

Bölge halkı evlerinin kasırgadan zarar görmemesi için binalarını korumaya çalışıyor. Kapılar, pencereler tahtalarla kapatıldı.

Florence kasırgası ABD'yi vurmak üzere

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Yaklaşan kasırga nedeniyle Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu buldu. Ayrıca, kasırganın 5,4 milyon kişinin yaşadığı alanda etkili olacağı belirtilirken, insanlar iç bölgelere yolculuğa başladı.

Florence kasırgası ABD'yi vurmak üzere

Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia'nın kıyı kesimlerindeki marketler ve benzin istasyonlarından insanlar büyük miktarda alışveriş yaparken, bazı yollar da tek yöne düşürüldü.

Florence kasırgası ABD'yi vurmak üzere

ASKERİ BÖLGELERDEN ÇEKİLDİLER

Bölgeyi vuracak olan şiddetli fırtına öncesinde sahadaki askeri üsleriden çekilen silahlı kuvvetler, önce gemilerini çekmiş, şimdi de hava üssünün bulunduğu alandaki araçlar bölgeden çıkartıldı.

Florence kasırgası ABD'yi vurmak üzere

Askerlerin tahliye edilişleri fotoğraf krelerine yansıdı. Hepsinin yüzlerinde de bölgeden ayrılırken endişe hakimdi.

Florence kasırgası ABD'yi vurmak üzere

Doğu sahilleri Florence kasırgası tehdidiyle karşı karşıya olan ABD'de, yaklaşık 1 milyon kişi için tahliye kararı verilirken, 30 savaş gemisi de bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Florence kasırgası ABD'yi vurmak üzere

BİR TARAFTA KORKU DİĞER YANDA RAHATLIK

Bölge halkının büyük bir kısmı panik içinde tehlikeli alandan uzaklaşmaya çalışırken, geride kalanlar ise henüz bozmamış havanın tadını çıkartıyor. Denize girip güneşlenmeyi tercih edenlerin sayısı gidenlere oranla pek de az değildi.

Florence kasırgası ABD'yi vurmak üzere

Florence kasırgası ABD'yi vurmak üzere

FLORENCE'YE "MIKE TYSON" BENZETMESİ

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı yöneticilerinden Jeff Byard da yaptığı açıklamada, ABD'nin "en asi" boksörlerinden Mike Tyson'a atıfta bulunarak, "Bu hafif bir rüzgar olmayacak. Florence Carolina kıyısına Mike Tyson yumruğu gibi inecek." ifadesini kullandı.

Florence kasırgası ABD'yi vurmak üzere

ABD'NİN EN BÜYÜK KASIRGASI

ABD'nin Doğu kıyılarını vuracak olan Florence kasırgası bölgede büyük bir panik havası oluşturdu. Fırtınaya hazırlıklı girmeye çalışan bölge halkı, marketlere akın etti, rafları boşaltmıştı.

Florence kasırgası ABD'yi vurmak üzere

Güney Carolina'nın Myrtle Beach bölgesinde de kasırga hazırlıkları yapılıyor. Bölge halkı enerji kesintilerine karşı tüp ve yakıt malzemeleri depoluyor. Halk tüp alabilmek için kuyruklara girmişti.

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