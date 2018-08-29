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Fotoğraf tutkununun koleksiyonculuğa uzanan yolculuğu

Artvin'de babasının 15 yaşındayken hediye ettiği fotoğraf makinesi sayesinde fotoğrafçılığa merak saran Muammer Yavuz, 300 makinelik koleksiyon sahibi oldu.

AA | 29.08.2018 - 09:26..
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Ticaretle uğraşan 52 yaşındaki Muammer Yavuz, işçi olarak Almanya'ya giden babasının 1967 yılında getirdiği fotoğraf makinesini 15 yaşındayken kendisine hediye etmesiyle fotoğraf çekmeye başladı.

KOLEKSİYON OLUŞTURDU

Zamanla bu ilgisi tutkuya dönüşen Muammer Yavuz, yurt içi ve yurt dışında iş için gittiği yerleri fotoğraflarken aynı zamanda topladığı 300'e yakın eski fotoğraf makinesiyle koleksiyon oluşturdu. Muammer Yavuz, makinelerinin bir kısmını evinde saklarken bazılarını da iş yerinde sergiliyor.

Fotoğraf tutkununun koleksiyonculuğa uzanan yolculuğu

HAYATININ MERKEZİNDE TUTMAYA ÇALIŞIYOR

Muammer Yavuz, babasının Almanya'dan getirdiği fotoğraf makinesini kutusunda ilk günkü gibi sakladığını söyledi.

Fotoğraf makinelerine ilgi duyduğunu ve fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini anlatan Muammer Yavuz, mesleğinin yanında fotoğrafçılığı da hayatının merkezinde tutmaya çalıştığını belirtti.

300 FOTOĞRAF MAKİNASI BİRİKTİRDİ

Muammer Yavuz, işi gereği Türkiye'nin birçok ilini ve Avrupa ülkesini de gezdiğini söyleyerek, "Gittiğim yerlerin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştirdim ayrıca buralarda bulduğum antika fotoğraf makinelerini satın aldım. Böylece bugüne kadar yaklaşık 300 eski fotoğraf makinesi koleksiyonuna sahip oldum" dedi.

Fotoğraf tutkununun koleksiyonculuğa uzanan yolculuğu

FOTOĞRAF TUTKUNLARI ZİYARET EDİYOR

Koleksiyonunun 1850 ile 1978 yılları arasında üretilen fotoğraf makinelerinden oluştuğunu vurgulayan Muammer  Yavuz, "Bunları iş yerimin özel bir yerinde topladım ve sergiliyorum. Beni ziyarete gelenlere fotoğraf makinesi koleksiyonumu gösteriyorum. Ziyaretçilerimin çok ilgisini çekiyor. Özellikle fotoğraf tutkusu olanlar, sürekli burayı ziyaret ediyor. Bazen okullardan öğrenciler ziyaretime geliyor." diye konuştu.

ANALOG MAKİNALAR DA VAR

Muammer Yavuz, koleksiyonunda farklı büyüklüklerde fotoğraf makineleri olduğunu anlatarak, bu makinelerin birkaç tanesi dışında tamamının analog olduğunu söyledi.

Makinelerin bakım ve tamirini kendisinin yaptığından bahseden Yavuz, birçoğunun hala çalıştığını ve farklı özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Fotoğraf tutkununun koleksiyonculuğa uzanan yolculuğu

ZAMANIN TANIĞI MAKİNALAR

Muammer Yavuz, hedefinin 3 bin fotoğraf makinesi biriktirip müze açmak olduğunu söyleyerek, "Serbest meslekle uğraşıyorum ama işin stresini fotoğraf çekerek ve eski makineleri biriktirerek atıyorum. Fotoğraf makinemi sürekli yanımda taşıyorum. Makinem olmadığı zaman kendimde büyük bir eksiklik hissediyorum. Bu makinelerin hepsi zamanın adeta bir tanığı" dedi.

Fotoğraf tutkununun koleksiyonculuğa uzanan yolculuğu

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