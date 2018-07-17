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Fotoğrafçı, savaşı çocukların gözünden gösteriyor

ABD'li fotoğrafçı Brian McCarty, çocukların yaşadığı savaş dehşetini, onların çizdiği resimleri fotoğraflayarak anlatıyor.

REUTERS | 17.07.2018 - 13:09..
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  2. Kültür Sanat
Fotoğrafçı, savaşı çocukların gözünden gösteriyor

ABD'li fotoğrafçı Brian McCarty de, savaşın dehşetini fotoğraflarıyla gösteriyor. Ancak bunu farklı bir yolla yapıyor. Savaşı, bir çocuğun gözünden fotoğraflıyor. Çocukların gözünde kan ve vücut parçaları yok, pembe ve mavi tanklar var.

ÇOCUKLARLA SANAT TERAPİSİ

Onlara göre bir kuş gökten düşen bombaları, bir fil kayıp bir kardeşi sembolize ediyor. Çocuklarla sanat terapisi çizimleri ve röportajlar yapan fotoğrafçı, oyuncaklarla savaşı anlatmaya çalışıyor ve "Bunu, çocukların hikayelerini anlatmak ve normalde savaş fotoğraflarına bakmayacak bir izleyiciye de gösterebilmek için yapıyorum."diyor.

Fotoğrafçı, savaşı çocukların gözünden gösteriyor

ŞEKER TOZUYLA GERÇEKLİK

Çocukların yaşadığı dehşeti, kaybı ve zararları çizdiğini söyleyen McCarty, çalışmalarını "şeker dozuyla gerçeklik" olarak tanımladı.

Fotoğrafçı, savaşı çocukların gözünden gösteriyor

ÖLÜ KARDEŞİNİ TEMSİL EDEN FİL

Fotoğrafçı, son çalışmalarını Irak Musul'da yaptı. Oyuncakların gerçek insanların sadece plastik versiyonları olduğunu anlatan McCarty, "Mayıs ayında Musul yakınlarında tanıştığım bir çocuk üç fil çizdi. Ebeveyni ve fillerden biri renkliyken, ölü kardeşini temsil eden fili soluk bıraktı." dedi.

Fotoğrafçı, savaşı çocukların gözünden gösteriyor

"ÇİZİMLERİ GÖRSELLEŞTİRME ZAMAN ALDI"

Çocuklara çizdirilen resimlerin günler sürdüğünden bahseden fotoğrafçı Brian McCarty, bir resim seçip oyuncaklarla onu canlandırmaya başladığında canını da tehlikeye attığını söyledi.

Brian McCarty, "Musul'a ilk ziyaretimi 2017'de yaptım. Son ziyaretimi ise Mayıs'ta. Çizimleri görselleştirme süreci zaman aldı. Bütün bu çalışmaları ölüm kokusunu alabileceğiniz bir şehirde yaptım. Bu fotoğrafları çekerken yakınımda bir kafatası ve bir metre uzağımda bir ceset vardı. Cesedin sakalı hala sağlamdı." şeklinde konuştu.

Fotoğrafçı, savaşı çocukların gözünden gösteriyor

SAVAŞIN YIKICI ETKİLERİ

Bu projeye akademik, sanatsal bir bakış açısıyla girdiğini vurgulayan Brian McCarty, küçük bir kızı kanlı havuzları boyarken gördüğünü de söyledi. Sosyal hizmet uzmanlarına göre, şiddete tanık olan çocuklar yıllarca travmaya maruz kalıyor.

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