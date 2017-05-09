Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

TSK, PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor. Milli insansız hava araçları, helikopterler, zırhlı araçların da kullanılmasıyla birlikte son 2 yılda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bunun yanı sıra örgüte katılım da yok denecek kadar azaldı.

Her yıl baharda kış üslenmesinden çıkan teröristler yaklaşan yaza rağmen bölgedeki etkili operasyonlar sonucu yeraltındaki sığınaklardan dışarı çıkamaz hale geldi.

HEPSİ ÖLDÜ

Sabah gazetesinden Sema Alim'in haberine göre, PKK'nın çöküşünün en iyi özetleyen ise bir fotoğraf karesi oldu.

Diyarbakır'ın Dicle ile Elazığ'ın Arıcak ilçeleri arasında kalan Görese Dağı'na gerçekleştirilen operasyonda bir sığınakta teröristlerin kimlik bilgilerini içeren defter ve bölge sorumlusuna ait diz üstü bilgisayar ele geçirildi.

ÖLDÜRÜLEN 14 TERÖRİSTİN TOPLU FOTOĞRAFI

Bilgisayarlardaki incelemede ise terör örgütünün sözde "Şehit Brusk alanı" diye adlandırdığı Görese Dağı yapılanmasında yer alan ve aralarında bölge sorumlusunun da olduğu 14 teröristin fotoğrafı bulundu.

2 YILDA TAMAMI YOK OLDU

Güvenlik güçleri yüz tarama sistemi, yakalanan veya teslim olan teröristlerin ifadelerinden yola çıkarak fotoğraftaki 14 teröristin akıbetini araştırdı. Son 2 yılda gerçekleşen operasyonlarda 12 teröristin öldürüldüğü, birinin eylem hazırlığında yakalandığı, yaşı küçük bir teröristin ise örgüt tarafından kapatıldığı sığınakta intihar ettiği ortaya çıktı.

"ASKER BURALARA GİREMEZ" DİYORLARDI

PKK'lı teröristlerin bir dönem "Asker buralara giremez" diyerek sözde kurtarılmış kızıl alanlar ilan ettiği Görese Dağı'na gönderecek terörist bulamadığı öğrenildi.

İşte fotoğraftaki numara sırasına göre etkisiz hale getirilen o teröristlerin akıbetleri şöyle:

AKIBETLERİ

1- Navdar kod adlı Agit Altan: Diyarbakır'da hücre evine yapılan baskında öldürüldü.

2- Mazlum Amed kod adlı Sinan Donat: Adıyaman kırsalında gerçekleşen operasyonda öldürüldü, 300 bin liralık gri listede aranıyordu.

3- Hasan Gorse kod adlı Ömer Erdoğan: Dicle ilçe merkezindeki özel harekât kulesine saldırıda öldürüldü.

4- Kendal Brusk kod adlı Ogün Duman: Diyarbakır'da eylem hazırlığındayken yakalandı.

5- Armanç Kerboran kod adlı Hüseyin Akdoğan: Görese Dağı bölge sorumlusu olan Akdoğan, Dicle'nin Kurşunlu köyünde 4 korumasıyla öldürüldü. Akdoğan örgüt elebaşları Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin tarafından bölgeye gönderilmişti.

6- Rezan Farkin kod adlı Nezir Çiçek: Diyarbakır'da 30 Mart 2016 günü polis servis aracına bombalı saldırıda 10 polisi şehit ettikten sonra gizlendiği hücre evinde çıkan çatışmada öldürüldü.

7- Civan kod adlı Serdar Tekin: Dicle'nin Kurşunlu köyünde öldürüldü.

8- Dijital Harun kod adlı Abdurrahim Delibaş: Görese Dağı'na düzenlenen hava harekâtında nokta operasyonla öldürüldü. Delibaş şehir merkezlerine bombalı araç gönderen TAK sorumlusu ve bölge mayıncısıydı.

9- Ali Norşin kod adlı Şefik Körman: Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda öldürüldü, 300 bin liralık gri listede aranıyordu.

10- Delil Botan kod adlı Turgut Gökalp: Elazığ'ın Arıcak, Alacakaya ve Dicle ilçesi üçgenindeki çatışmada öldürüldü.

11- Şervan kod adlı Mehmet Calp: PKK'nın Ape Musa Kampı diye adlandırdığı Lice'nin Birlik köyündeki bir sığınakta öldürüldü.

12- Aram Şikaki kod adlı Harun Edemen: Dicle ilçesi Kurşunlu köyünde öldürüldü.

13- Argeş kod adlı Uğur Bilir: 15 yaşında olan Uğur Bilir, geri dönmek isteyince örgüt tarafından sığınağa hapsedildi. Girdiği bunalım sonucu sığınakta intihar etti.

14- Rojhat kod adlı Aytekin Özçiçek: Lice'deki Duru Jandarma Karakolu'na bomba yüklü traktörle intihar saldırısı gerçekleştirmek isterken kuledeki nöbetçi askerlerce fark edilerek öldürüldü.