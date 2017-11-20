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François Fillon siyaseti bıraktı

Fransa’da Cumhuriyetçilerin 2017 cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı François Fillon, siyasete veda ettiğini açıkladı.

20.11.2017 - 08:32
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François Fillon, ayrıca başında bulunduğu Force Républicaine Hareketi’nin liderliğini de Bruno Retailleau’ya devretti.

François Fillon siyaseti bıraktı

Nicolas Sarkozy hükümetinde 2002 ve 2007 yılları arasında başbakanlık yapan François Fillon, Fransız gazetesi Le Figaro’ya verdiği mülakatta, “Siyaset sayfasını kapatmaya karar verdim.” ifadelerini kullandı.

AİLESİNE GÖSTERMELİK İŞLE MAAŞ BAĞLATTI

Fransa’da İlk turu 23 Nisan’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin favori ismi olarak gösterilen Fillon, görevi başındayken eşi ve çocuklarına göstermelik işle maaş bağlattığı yönünde hakkında çıkan skandal iaddiaların ardından şansını kaybetmişti.

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