Frankfurt Havalimanı'nda tahliye alarmı

Almanya'da şüphe üzerine Frankfurt havalimanının bir bölümünün boşaltılacağı bildirildi.

Federal Polisten yapılan açıklamada, Frankfurt havalimanında birinci terminal A bölümünde polis tedbirlerinin alındığı belirtildi.

TERMİNAL TAHLİYE EDİLDİ

Havalimanında uçaklara yolcu alımının durdurulduğu ifade edilen açıklamada, güvenlik alanının 2. ve 3. katının da boşaltılacağı kaydedildi.

İZİNSİZ GİRİŞ

Açıklamada bir sebep belirtilmezken Federal Polis sözcüsü Reza Ahmari, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, yetkisi olmayan bir kişinin güvenlik kontrolünden sonra güvenli alana geçerek kaybolduğunu söyledi.

İzinsiz giren kişiye ilişkin araştırmalar sürerken şüpheli şahsın henüz bulunamadığı belirtildi.