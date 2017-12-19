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Fransa terörle mücadele savcılığı kuracak

Fransa Adalet Bakanı Belloubet, ülkede gelecek yıl ulusal çapta görev yapacak bir terörle mücadele savcılığı kurulacağını duyurdu.

AA | 19.12.2017 - 01:24..
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Fransa terörle mücadele savcılığı kuracak

Nicole Belloubet, Ulusal Yargıçlık Okulu'nda toplanan savcılara hitaben yaptığı konuşmada, terörle mücadele kapsamında soruşturmaları şu ana kadar Paris Savcılığı'na bağlı terörle mücadele biriminin yürütmeye yetkili olduğunu, artık bundan sonra terörle ilgili soruşturmaları, daha etkili olabilmesi için gelecek yıl ulusal çapta kurulacak terörle mücadele savcılığının yürüteceğini bildirdi.

Fransa terörle mücadele savcılığı kuracak

"AMAÇ, TERÖRLE MÜCADELEYİ GÜÇLENDİRMEK"

Terörle mücadele savcılıklarının kurulmasının istisnai bir hukuki yetki oluşturmadığını vurgulayan Belloubet, amaçlarının terörle mücadele ile ilgili kamu tedbirlerini güçlendirmek olduğunu söyledi.

"OHAL'İ KALDIRDIK" DEMİŞLERDİ

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım'da kaldırılmıştı.

OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti. Yeni kanuna göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi.

TÜRKİYE'NİN DGM'LERİ GİBİ

1960 askeri darbesi sonrası hazırlanan yeni anayasa ile kurulan, "sıkıyönetimsiz sıkıyönetim" olarak eleştirilen Devlet Güvenlik Mahkemeleri, 1976'da kaldırılmış, 12 Eylül askeri darbesinden sonra yeniden sisteme koyulmuştu.

DGM'ler, sonra olarak 2004'te temelli kaldırılmıştı.

Fransa terörle mücadele savcılığı kuracak

Fransa terörle mücadele savcılığı kuracak

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